В ДТП на Фокина в Брянске иномарка взлетела на сугроб

Авария спровоцировала большую пробку.

ДТП с участием двух иномарок произошло днем 20 февраля в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Фокина столкнулись Ford и Volkswagen. Вероятно, пытаясь избежать столкновения водитель Volkswagen вылетел с дороги, машина взлетела на сугроб на обочине.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Авария спровоцировала большую пробку на улице Фокина.