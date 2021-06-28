В ДТП на Литейной в Брянске погиб велосипедист 

Об этом 28 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД УМВД.

ДТП произошло 27 июня в полдень на улице Литейной города Брянска. 30-летний водитель автомобиля Рено сбил 46-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. Пострадавший велосипедист сломал ногу и разбил голову, что вызвало кровоизлияния в мозг.

Позже мужчину госпитализировали, но из-за полученных увечий он скончался.