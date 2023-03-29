В ДТП на трассе в Брянском районе погиб водитель

42-летний водитель погиб в аварии на трассе в Брянском районе. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 354 км автодороги М3 «Украина» в Брянском районе. 42-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с «ВАЗ-21114».

Водитель «ВАЗ-21099» от полученных травм умер в реанимационном отделении больницы. Его 42-летний пассажир и 25-летний водитель второго автомобиля также были ранены. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что на передней оси «ВАЗ-21099» установлены ошипованная резина, на задней — нет. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.