В ДТП в Почепе пострадавшего пешехода госпитализировали

Стали известны обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали о том, что 22 августа в Почепе машина сбила толпу людей. О произошедшем сегодня, 23 августа, рассказали сотрудники УМВД по Брянской области.

Около 10:29 на улице Смоленской в Почепе 56-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter столкнулся с автомобилем FordFusion, которым управлял 65-летний водитель.

От удара автомобиль FordFusion отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Машина сбила толпу людей.

Пострадавшего 59-летнего пешехода с закрытым переломом большой берцовой кости левой голени госпитализировали.

Также ссадины и ушибы получили женщина и ребенок, которые находились на тротуаре, их госпитализация не потребовалась.