В ДТП в селе Дохновичи водитель сломал позвоночник и проломил голову

В ДТП в селе Дохновичи 18-летний водитель сломал позвоночник и проломил голову. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

В селе Дохновичи Стародубского района произошла авария. 18-летний водитель за рулем Geely Emgrand не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с переломами черепа и позвоночника был госпитализирован. Его 18-летняя пассажирка сломала челюсть и также попала в больницу.

Полиция проводит проверку.