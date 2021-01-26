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В Дубровке задержали уголовника по подозрению в краже из дома

2021, 26 января 11:04 Происшествия
В Дубровке задержали уголовника по подозрению в краже из дома
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В отдел полиции обратилась 52-летняя жительница поселка Дубровка, сообщившая, что входная дверь в доме соседей долгое время открыта.

Полицейские разыскали хозяина дома, который фактически проживал по другому адресу. После осмотра имущества мужчина пояснил, что за время его отсутствия из дома пропали ковры, музыкальный центр и газовая плита.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя.

В декабре 2020 года подозреваемый выел из тюрьмы. Трудоустроиться мужчине не удалось, и чтобы раздобыть средства к существованию, он вновь пошел на преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.

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