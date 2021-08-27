В Дятьково удар молнии стал причиной пожара в доме

У хозяев постройки сгорело все имущество.

26 августа в Дятьково во время дождя с грозой в жилой дом попала молния. От удара молнии воспламенилась кровля дома.

Как сообщают очевидцы, пожар уничтожил все имущество живших там людей.

Официальной информации о произошедшем не поступало.