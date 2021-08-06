В Дятьково водитель Opel Astra сбил неизвестного пешехода на «зебре»

С множественными травмами пострадавшего доставили в больницу.

Пешеход, чья личность пока не установлена, пострадал в результате ДТП, которое произошло 5 августа около 20.08 на улице Ленина в Дятьково.

37-летний водитель Opel Astra не уступил дорогу и сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре».

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой травмой груди, множественными переломами ребер, ушибом левого легкого, закрытым переломом правого плеча, правой голени со смещением и травматическим шоком.

При проверке водителя с помощью системы «Паутина» полицейские выявили шесть нарушений правил применения ремней безопасности.