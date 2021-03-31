В Дятьково задержали двоих уголовников, избивших подростка за шаурму

Преступление произошло днем возле одного из домов по улице Качалова.

В дежурную часть МО МВД России «Дятьковский» поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что ее несовершеннолетнего сына избили двое мужчин.

14-летний подросток сообщил, что его остановили двое незнакомцев и потребовали отдать шаурму, которую он держал в руках, после чего избили. Затем злоумышленники обыскали карманы потерпевшего, но не найдя ничего ценного, скрылись с места происшествия.

Полицейские задержали подозреваемых – ранее судимых 30-летнего и 27-летнего местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.