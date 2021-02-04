В Дятьковском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге машины

В полицию обратился 50-летний житель города Фокино с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник пытался сжечь его автомобиль, который он оставил на ночь во дворе многоквартирного дома. К счастью, машина Opel Zafira уцелела, повреждение получил лишь салон авто, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По подозрению в поджоге полицейские задержали 29-летнего местного жителя.

Пьяный мужчина шел ночью домой. Замерзнув, мужчина начал искать место, где можно было бы согреться. Обнаружив незапертый автомобиль потерпевшего, злоумышленник забрался в него. Немного согревшись, он решил не оставлять в чужом транспортном средстве свои следы и отпечатки, поэтому поджег салон и сбежал. Однако, огонь быстро погас, причинив автомобилю лишь незначительные повреждения.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело за повреждение имущества. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.