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В кафе на Станке Димитрова в Брянске задержали дебошира

2021, 21 сентября 08:30 Происшествия
В кафе на Станке Димитрова в Брянске задержали дебошира
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Молодой человек провоцировал драку.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в кафе по проспекту Станке Димитрова в Советском районе Брянска 26-летнего дебошира.

Как сообщает Росгвардия, охранников вызвали сотрудники кафе, после того как пьяный посетитель начал вести себя агрессивно. Он размахивал руками, нецензурно выражался, пытался спровоцировать драку с окружающими и портил имущество кафе. На замечания молодой человек не реагировал.

Росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции.

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