В Карачеве в реке утонул человек

В Карачеве в реке Снежеть утонул человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

17 августа в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте в городе Карачеве. В реке Снежеть на территории населенного пункта утонул человек.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.