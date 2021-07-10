В Климовском районе в реке обнаружили труп мужчины

Как сообщают сотрудники МЧС по Брянской области, 9 июля в 19:25 им поступило сообщение, в котором говорилось, что в населенном пункте Кирилловка нашли неизвестного мертвого мужчину.

Тело достали из реки Трубеж. Выяснилось, что погибший 1986 года рождения.

Обстоятельства и причина гибели устанавливаются.