В Клинцах директор учебного заведения украл более 80 тысяч рублей из бюджета

Мошенник присвоил себе часть денег, выделенных на ремонт здания

Как сообщает 30 июня пресс-служба областного УМВД, в городе Клинцы Брянского региона поймали мошенника, который воровал деньги из бюджета.

Как выяснилось, директор образовательной организации заключал фиктивные договора по отделочно-строительным работам в учреждении, тем самым «сэкономил» более 80 тысяч рублей.

Теперь ему придется ответить перед законом. «Находчивому» руководителю учебного заведения предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.