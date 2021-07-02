В Клинцах в ДТП пострадал мотоциклист

Как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, дорожное происшествие произошло вечером 1 июля.

На улице Ворошилова города Клинцы 51-летний водитель автомобиля Нисан не предоставил преимущество в движении мотоциклу Хонда, за рулем которого был 27-летний мужчина.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил множественные травмы головы и позвоночника. Его госпитализировали.