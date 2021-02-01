В Комаричском районе полицейские задержали подростка по подозрению в угоне

В полицию Комаричского района обратился местный житель с заявлением о пропаже его автомобиля «ВАЗ-21099», который был припаркован возле дома. Владелец часто оставлял свою машину на ночь на улице, не запирая его и оставляя ключи в машине, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские нашли угнанный автомобиль в тот же день был на соседней улице в кювете. Вскоре стражи порядка установили и личность угонщика. Им оказался 17-летний житель села Заречное. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что хотел просто доехать до дома, поэтому взял чужую машину. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и, оставив автомобиль, пошел домой пешком.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели угона». Подростку грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Мглинском районе пьяный водитель Ford Mondeo насмерть сбил велосипедиста.