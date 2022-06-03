В Лесных Сараях в Брянске устраняют образовавшийся во время ливня провал

Для засыпки ямы потребуется не меньше двух машин песка.

В Брянске продолжают ликвидировать последствия ливня, прошедшего днем 2 июня.

Как сообщает мэрия, в Лесных Сараях в Советском районе в Лесных сараях устраняют провал грунта, образовавшийся в результате подмыва почвы.

Дорожники отсыпают яму песком. Для засыпки глубокого провала будет израсходовано не меньше двух машин песка. Его утрамбуют, после чего восстановят пешеходную дорожку, уложив тротуарную плитку.

Все работы по устранению провала в Лесных Сараях дорожники планируют завершить 3 июня.