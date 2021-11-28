В Локте пешеход в наушниках и капюшоне попал под «ВАЗ»

Машиной управлял 18-летний водитель.

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло 27 ноября около 16.05 на проспекте Ленина в Локте Брасовского района.

Как сообщает областная ГИБДД, 18-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил 32-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте в наушниках и капюшоне.

Пешехода госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом левой теменной кости, переломом пирамидальной кости, оскольчатым переломом обоих костей левой голени со смещением.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.