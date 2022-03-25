В магазинах Клетнянского района торговали протухшей колбасой

На продавцов составили административные материалы.

Прокуратура и Роспотребнадзор Клетнянского района выявили факты торговли некачественной мясной продукцией.

Так, в магазинах района продавали продукты без маркировок об изготовителе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения. В двух магазинах торговали колбасой с истекшим сроком годности.

На продавцов магазинов прокуратура возбудила шесть административных производств. Их направили для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.