В Навлинском районе желание 19-летнего парня прокатиться на капоте машины обернулось множественными травмами

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Брянской области, происшествие произошло на автодороге «Украина – Гаврилково».

Как стало известно, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» катал своего пьяного ровесника на капоте машины. Пассажир на поверхности машины не удержался и упал на асфальт.

Парень получил множество травм верхних и нижних конечностей, а также сотрясение мозга, его госпитализировали.

По словам водителя, об этой поездке на капоте стоя его попросил друг.

Как рассказывают сотрудники ведомства, такие «забавы» вызывают сомнения в адекватности поведения обоих.