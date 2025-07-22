В ночь на 22 июля в Брянской области сбили девять БПЛА

В ночь на вторник, 22 июля, Брянская область подверглась очередной атаке со стороны Украины. Об этом говорится в информационном сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в небе над регионом было уничтожено девять вражеских БПЛА. Ликвидированные дроны характеризуются как беспилотники самолетного типа. По целям противника отработали российские подразделения противовоздушной обороны.

В целом, минувшей ночью над территорией страны обезврежено 35 БПЛА. ВСУ намеревались нанести удар по восьми регионам нашей страны и акватории Черного моря.