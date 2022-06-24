В Новозыбкове неизвестный устроил массовое отравление котов

Владельцев животных просят быть бдительными.

Неизвестный злоумышленники массово отравил котов по улице Первомайской в Новозыбкове.

О ЧП местные жители сообщили в соцсетях. По их словам, только за одну ночь у дома № 88 погибли четыре кота.

«Не первый случай по данному адресу. Владельцы четвероногих на свободном выгуле, будьте бдительны», – предупреждают владельцев домашних животных.