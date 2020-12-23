В Новозыбкове пенсионеров пытались загнать в долги под предлогом дармовщины

Предотвратить аферу смог неравнодушный горожанин, вовремя вызвавший полицию.

Жители Новозыбкова едва не стали жертвами аферы по впариванию сомнительного товара по бешеным ценам. Впечатлениями о проиходящем поделился в соцсетях один из жителей города, ставший очевидцем лохотрона.

Жителей Новозыбкова по телефону пригласили в ресторан представители некой фирмы. В заведении их встречали с улыбками и провожали в зал, где для участников «презентации» были запланированы места. А там рекламировали некий товар с «конскими» ценами и разыгрывали лотерею. Причем золотые конверты с призами доставались почему-то в основном пенсионерам.

Затем выигравшие узнавали, что приз покрывает только часть стоимости товара, но недостающую сумму можно взять в кредит. В частности, одна из выигравших пенсионерок на радостях оформила заем на 240 тыс. рублей с выплатой по 30 тыс. рублей в месяц и долго не могла осознать, во что ввязалась.

К счастью для пенсионеров, присутствовавший на презентации автор публикации в соцсети понял, что происходит неладное и вызвал полицию. С приездом полицейских «впариватели» пообещали расторнуть кредитные договоры.