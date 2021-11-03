В Новозыбкове подростки напали на пенсионера (ВИДЕО)

Побои смогли прекратить очевидцы.

2 ноября группа подростков напала на пожилого мужчину в Новозыбкове. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

«Подростки на улице пинали деда. Когда я вышла разбираться и пригрозила полицией, все разбежались. Пожилой мужчина упал, и у него началась эпилепсия. Дедушка был не пьяный, а ослабленный и больной. Это было видно. Подошли еще люди помочь. Вызвали скорую», – сообщила одна из них.

По ее словам, «страшно, что у нас такое подрастающее поколение».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.