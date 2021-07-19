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В Новозыбкове внучка набросилась на дедушку с ножом

2021, 19 июля 08:00 Происшествия
В Новозыбкове внучка набросилась на дедушку с ножом
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Свой поступок она объяснила внезапно возникшей неприязнью.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении внучки на убийство дедушки в Новозыбкове. Правоохранители задержали 18-летнюю подозреваемую.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 4 июня у девушки внезапно возникла личная неприязнь к дедушке, который сидел в кресле в зале своего дома по переулку Весеннему. Она подошла к пенсионеру и один раз ударила его ножом в живот, после чего сбежала.

Пожилой мужчина сам вызвал скорую помощь – медикам удалось спасти ему жизнь.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую для оценки состояния психики девушки. Решается вопрос об изоляции ее от общества на время расследования уголовного дела.

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