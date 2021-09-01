В Новозыбкове водитель грузовика насмерть сбил 82-летнюю женщину
Пенсионерка переходила дорогу по «зебре».
Вторая смертельная авария за день произошла в Брянской области. 1 сентября около 10.00 на улице Красной в Новозыбкове 51-летний водитель грузовика «МАЗ» сбил 82-летнюю женщину.
Как сообщает областная ГИБДД, водитель ехал в сторону переулка Красного. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.
По данным ГИБДД, причиной ДТП стала невнимательность водителя грузовика. Во время движения он не убедился в отсутствии пешеходов на проезжей части и не снизил скорость. Ему грозит до пяти лет заключения.
Еще одна авария с летальным исходом произошла утром 1 сентября в Унечском районе. Погиб 73-летний водитель «Оки».
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