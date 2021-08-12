В Новозыбковском районе сжигание стерни чуть не привело к лесному пожару

Виновник пожара, который возник около Злынковского лесничества, наказан.

В Новозыбковском районе 10 августа с помощью системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» обнаружили пожар на поле, которое находится около участкового лесничества ГКУ БО «Злынковское лесничество».

Огонь мог распространиться дальше, в сторону лесного фонда, но, благодаря действиям лесопожарной службы, сотрудников Злынковского лесничества и подразделений МЧС, возникший ландшафтный пожар локализировали и ликвидировали в кратчайшие сроки.

В отношении виновника пожара за нарушение пожарной безопасности составили административный протокол. Предполагается, что причиной возникновения пожара стало возгорание стерни, которая воспламенилась от нагрева работающего двигателя сельхозтехники.

Управление лесами Брянской области направило в адрес глав муниципальных районов письма о рассмотрении введения особого противопожарного режима на соответствующих территории.

Также поднимается вопрос о проведении совещаний в районах с сельхозтоваропроизводителями, на которых еще раз необходимо разъяснить о запрете сжигания стерни и пожнивных остатков.