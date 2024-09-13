В Почепе спасатели ночью тушили машину

В Почепе спасатели ночью потушили машину около жилого дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 13 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Почепском районе. На улице Молодёжная в городе Почепе загорелся автомобиль. Тушили огонь спасали на двух пожарных автоцистернах.

Люди на происшествии не пострадали. Огонь серьёзно повредил машину, а также строение рядом.

Причину пожара установят эксперты.