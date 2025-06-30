В Погарском районе вынесен приговор по делу о попытке дачи взятки полицейскому

В Погарском районе вынесен обвинительный приговор по делу о попытке дачи взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки. Приговор выслушал 44-летний москвич.

Ночью 25 апреля 2025 года на улице Ленина в посёлке Погар пьяного мужчина за рулём Nissan Teana остановили инспекторы ДПС. Водительских прав у мужчины не было.

Стремясь избежать административной ответственности обвиняемый попытался дать взятку полицейскому. После отказа фигурант положил 70 тысяч рублей под фуражку инспектора, лежащую на столе.

Сотрудник ГИБДД не принял деньги и сообщил о происшествии в дежурную часть. Суд оштрафовал виновного на 300 тысяч рублей. В законную силу решение не вступило.