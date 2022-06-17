В пьяном ДТП у Свенского монастыря люди не пострадали

30-летнему водителю грозит уголовная ответственность.

В пьяном ДТП около Свенского монастыря люди не пострадали. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В дежурную часть полиции аноним сообщил о нетрезвом водителе за рулём Toyota Camry. Наряд ДПС обнаружил на дороге машину. На требования стражей порядка об остановке водитель лишь прибавил скорость и поехал к Свенскому монастырю.

На улице Московской посёлка Супонево автомобилист боком задел Nissan ALMERA, но не остановился. Возле монастыря он не справился с управлением и врезался в столб. Нарушитель попытался убежать, но инспекторы ДПС его задержали.

За рулём иномарки был 30-летний молодой человек. Он явно был нетрезв, но отказался от освидетельствования. Оказалось, что в сентябре прошлого года он был на 18 месяцев лишён прав за аналогичное правонарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

По информации ГИБДД, нарушитель получил ссадину лба. Медпомощь ему не потребовалась. Больше никто в аварии не пострадал.