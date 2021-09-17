В Севском районе сельхозпредприятие с самолета распылило пестицид

Местных жителей об обработке полей не предупредили.
Жители Пушкинского и Чемлыжского сельских поселений Севского района пожаловались в прокуратуру на незаконное распыление пестицида местным сельхозпредприятием.
Как сообщает региональная прокуратура, в августе на полях около сел Борисово и Княгинино работники ООО «Р. Л. Брянск» провели обработку сельскохозяйственных культур пестицидом «Суховей, ВР» с использованием сверхлегкой авиации.
Использовать «Суховей» на полях рапса можно лишь путем опрыскивания посевов. Авиационные обработки запрещены законом.
Также предприятие нарушило санитарные правила, распылив пестицид в менее чем 2 километрах от населенных пунктов. Жителей Севского района о предстоящей химической обработке не оповестили через средства массовой информации. Предупредительные знаки безопасности предприятие установило лишь у границ обработанных участков.
Генеральному директору ООО «Р. Л. Брянск» прокуратура внесла представление. В отношении главного агронома возбудили административное дело.
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