В Севском районе сельхозпредприятие с самолета распылило пестицид

Местных жителей об обработке полей не предупредили.

Жители Пушкинского и Чемлыжского сельских поселений Севского района пожаловались в прокуратуру на незаконное распыление пестицида местным сельхозпредприятием.

Как сообщает региональная прокуратура, в августе на полях около сел Борисово и Княгинино работники ООО «Р. Л. Брянск» провели обработку сельскохозяйственных культур пестицидом «Суховей, ВР» с использованием сверхлегкой авиации.

Использовать «Суховей» на полях рапса можно лишь путем опрыскивания посевов. Авиационные обработки запрещены законом.

Также предприятие нарушило санитарные правила, распылив пестицид в менее чем 2 километрах от населенных пунктов. Жителей Севского района о предстоящей химической обработке не оповестили через средства массовой информации. Предупредительные знаки безопасности предприятие установило лишь у границ обработанных участков.

Генеральному директору ООО «Р. Л. Брянск» прокуратура внесла представление. В отношении главного агронома возбудили административное дело.