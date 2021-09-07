В Советском районе Брянска сгорел двухэтажный дом

Пожар произошел на улице Мирославской.

Поздно вечером 6 сентября произошел крупный пожар в Советском районе Брянска. Около 23.00 загорелся частный жилой двухэтажный дом по улице Мирославской.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что пламя охватило дом и хозяйственную постройку во дворе. На тушении работали три ручных пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы.

Пожар потушили в полночь. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.