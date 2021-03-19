В Стародубе осудят молодого парня за убийство знакомого в парке

По информации СУ СК РФ по Брянской области, 23-летний ранее не судимый житель Стародуба обвиняется в убийстве своего знакомого.

Около 20:00 5 ноября 2020 года пьяный обвиняемый на территории парка 40 лет Победы по улице Свердлова в Стародубе, в ходе ссоры, ударил много раз своего знакомого ножом в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.