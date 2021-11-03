В Стародубе водитель Matiz переехал лежавшего на дороге мужчину

Пешеход был пьян.

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло 2 ноября около 18.35 на улице Карла Маркса в Стародубе.

По информации областной ГИБДД, 32-летний водитель Daewoo Matiz переехал 55-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части поперек движения транспорта.

Пешехода госпитализировали в состоянии опьянения с отрытым переломом костей правой голени и закрытым переломом нижней трети левого бедра. В момент ДТП он находился на дороге в темной одежде без световозращающих элементов.