В столичном аэропорту задержали брянца, разыскиваемого Интерполом

Мужчина скрывался за рубежом в надежде избежать ответственности за преступление.
По сообщению федеральных СМИ, задержание гражданина произошло в аэропорту Шереметьево. Мужчина, которого разыскивали по каналам Интерпола, прилетел из Афганистана. Запрос на международные поиски поступил из УМВД России по Брянской области. Злоумышленнику заочно предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее, в июне 2017 года, нетрезвый подозреваемый нещадно избил своего приятеля. Это произошло в городе Дятьково. Не желая отвечать за совершенное преступление перед законом, он выехал за рубеж, а в феврале прошлого года объявлен в международный розыск.
Оперативная информация о том, что фигурант уголовного дела планирует совершить перелет из Кабула в Москву, позволила оперативно его задержать. На данный момент мужчина передан сотрудникам брянской полиции. Ему придется стать участникам следственных мероприятий, после завершения которых состоится суд.
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