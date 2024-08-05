В Супонево утонул человек

Утром 5 августа в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на воде. В реке Десне на территории села Супонева утонул человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причина гибели. О личности погибшего в ведомстве не сообщили.

Строить и жить Как федеральная поддержка способствует развитию региона. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Смоленской области с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которой стороны обсудили ход реализации на Смоленщине нацпроектов, федеральных программ и региональных инициатив. Одной из ключевых тем встречи стало жилищное строительство. «По темпам ввода жилья мы превышаем на 5% аналогичные показатели прошлого года. Хорошую динамику демонстрирует

Памяти Героя В военной академии вой­сковой ПВО прошёл митинг, посвящённый памяти Героя России старшего лейтенанта Артёма Иванова. Участие в мероприятии принял губернатор Василий Анохин. «Артём Иванов окончил академию в 2013 году. Он был мужественным и честным человеком, грамотным командиром – настоящим русским офицером. Не каждый готов пожертвовать собой – принять на себя огонь противника, чтобы обеспечить выполнение боевых задач и спасти своих боевых товарищей», – рассказал

Будьте здоровы! На прошлой неделе состоялось важное событие для жителей густонаселённого микрорайона Королёвка в Смоленске. Здесь открыли поликлинику, причём произошло это на год раньше планируемого срока. А презентация медучреждения была проведена на самом высоком уровне. О созданных для врачей и пациентов условиях губернатор Василий Анохин рассказал заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время работы форума «Здоровое общество». Это площадка,