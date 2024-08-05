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В Супонево утонул человек

2024, 05 августа 12:08 Происшествия
В Супонево утонул человек
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Утром 5 августа в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на воде. В реке Десне на территории села Супонева утонул человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причина гибели. О личности погибшего в ведомстве не сообщили.

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