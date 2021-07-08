В Сураже мужчину наказали за угрозу убить родную мать

Об этом сообщает пресс-служба Брянской прокуратуры.

Ранее судимый житель села Октябрьское Суражского района угрожал убить родную мать.

28 марта 2021 года пьяный мужчина схватил слабую пожилую женщину за шею и стал душить, при этом рассказывая, как убьет ее.

В суде мужчину признали виновным. Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ в специальном центре.