В Сураже осудят экс-начальницу казенной фирмы за хищение денег

Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

По информации прокуратуры Суражского района, бывший директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» обвиняется в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

В июле и сентябре 2018 года директор получила из кассы более 39 тысяч рублей для приобретения необходимых товарно-материальных ценностей для нужд предприятия, однако присвоила их и использовала на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Суражский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу.