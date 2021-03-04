В Суземкском районе Брянщины случилось смертельное ДТП

Иномарка врезалась в фуру, съехала в кювет и перевернулась.

В Суземском районе Брянщины на 16 километре трассы «Суземка — Украина» два человека погибли в ДТП.

Как сообщает региональное УГИБДД, автомобиль «Ауди 80» выехал на встречную полосу и по касательной зацепил полуприцеп «ДАФ». От удара легковой автомобиль слетел в кювет, где опрокинулся.

Водитель «Ауди» 60 лет и находившийся в салоне пассажир от полученных травм умерли на месте.

Фото: УГИБДД по Брянской области.