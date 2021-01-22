В Унече 50-летний таксист воспользовался забытой банковской картой клиента

В полицию обратился 54-летний житель Унеча. Мужчина рассказал, что несколько дней назад потерял свою банковскую карту, со счета которой были сняты почти все деньги – более 8 тысяч рублей. Потерпевший предположил, что обронить карту он мог во время ночной поездки в такси, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Сотрудники полиции установили, что карту мужчина выронил в такси на заднем сиденье, но подвозивший его таксист этого не заметил. Однако, его сменщик обнаружил карту и поддался соблазну ей воспользоваться. В несколько приемов он потратил все деньги на покупку продуктов в местных супермаркетах.

Стражи порядка оперативно отследили платежи, сопоставили их с записями камер наблюдения в магазинах, и установили личность подозреваемого – 50-летнего местного жителя. На допросе в отделе полиции таксист сознался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Таксисту грозит до трех лет тюрьмы.