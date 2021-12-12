В Выгоничах водитель Kia протаранил припаркованные машины и лишился глаза

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

31-летний водитель Kia Ceed получил тяжелые травмы в результате ДТП в Выгоничах. Авария произошла 10 декабря около 8.35 на улице Советской.

Как сообщает областная ГИБДД, водитель Kia Ceed не справился с управлением и протаранил припаркованные у дома Mercedes-Benz и «МАЗ-543203-2122».

Водителя Kia госпитализировали с разрушением глазного яблока, проникающим ранением роговицы и инородным телом в роговице. В каком состоянии он находился в момент аварии, полицейские установят в ходе экспертизы.