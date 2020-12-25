В Жирятине прокуратура накажет директора МУП за невыдачу зарплаты

Предприятие задолжало своему главному бухгалтеру больше 300 тыс. рублей.

В Жирятине районная прокуратура выявила нарушение трудового законодательства руководством местного МУПа.

Как сообщает областная прокуратура, главный бухгалтре МУП не получала зарплату в течение одного года и трех месяцев. За это время предприятие задолжало ей больше 300 тыс. рублей.

Материалы проверки переданы следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты больше двух месяцев.