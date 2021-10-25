В Жирятинском районе пропал 52-летний мужчина
Афанасия Курашова ищут с 21 октября.
В селе Высокое Жирятинского района пропал 52-летний Афанасий Егорович Курашов. Ночью 21 октября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, рыжие волосы, голубые глаза. Был одет в, предположительно, синюю джинсовую куртку, синие джинсы, резиновые галоши и коричневую шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Афанасия Курашова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
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