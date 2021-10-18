В Жуковке погиб 35-летний мотоциклист

Он пошел на обгон и не справился с управлением.

Смертельная авария произошла 17 октября около 13.50 на улице Советской в Жуковке.

Как сообщает областная ГИБДД, 35-летний водитель мотоцикла Honda CBR, двигаясь в сторону улицы Чапаева, пошел на обгон Ford. Не успев вернуться в свою полосу, он не справился с управлением и врезался в Hyudai Getz, 26-летняя водитель которого начала движение с левой обочины.

Мотоциклист погиб от полученных травм. В момент ДТП он был в мотошлеме. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение без водительского удостоверения. Состояние мотоциклиста определит медицинская экспертиза.