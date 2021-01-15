В Жуковском районе мужчина украл из незапертого гаража инструменты на 20 тысяч

Как рассказал сотрудникам полиции 19-летний житель Жуковки, за время праздничных дней в его гараже побывал неизвестный злоумышленник. При этом заявитель признался, что висящий на дверях гаража замок не закрывался, а лишь создавал видимость запертых ворот. Добычей вора стали сварочный аппарат, две аккумуляторные батареи, инструменты и автомобильный глушитель. Причиненный ущерб потерпевший оценил более чем в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вскоре полицейские задержали 28-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления, и изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.