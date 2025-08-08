В Злынковском районе сгорела машина

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» и «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в единый сервис продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в первом полугодии 2025 года подключил к электрическим сетям 679 новых объектов. Общая присоединённая мощность составила около 13 МВт.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».