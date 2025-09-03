Велосипедист попал под грузовик на трассе в Дятьковском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 1 сентября в Дятьковском районе на 4-м км автодороги «Любохна – Дятьково» произошла авария. 52-летний водитель за рулём автомобиля «МАЗ» сбил 49-летнего велосипедиста. Мужчина ехал в попутном направлении. Велосипедист с травмами попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.