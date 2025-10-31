Велосипедистка погибла на брянской трассе

Велосипедистка погибла под колёсами иномарки на трассе в Климовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром на 30-м км автомобильной дороги регионального значения «Стародуб-Климово» в Климовском районе произошла авария. 23-летний водитель за рулём автомобиля Renault Fluence сбил 58-летнюю велосипедистку. Женщина ехала по краю дороги в попутном направлении.

Велосипедистка от полученных травм умерла до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно- транспортного происшествия.