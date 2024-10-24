54-летняя велосипедистка погибла в ДТП в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На перекрестке улиц Ленина и Транспортной в городе Унече произошла авария. 18-летний водитель за рулём автомобиля BMW-520 сбил двух велосипедистов. 54-летняя женщина и 58-летний мужчина внезапно выехали на перекрёсток.

Автомобилист с места ДТП уехал. Велосипедистка от полученных травм умерла на месте.

Полицейские разыскали водителя иномарки. По факту аварии полиция проводит проверку.