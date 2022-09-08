Велосипедистка сломала позвоночник в ДТП в Брянске

61-летняя женщина попала в больницу с травмой головы и переломом позвоночника после аварии в областном центре, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло на улице Олега Кошевого. 42-летняя женщина за рулём легковушки ZAZ Chance при повороте налево врезалась в велосипед. 61-летняя велосипедистка с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом поясничного отдела позвоночника и ссадинами лица попала в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.